"Карнавальники" представили нову домашню форму червоного кольору. На грудях футболки розміщений логотип благодійного спонсора клубу й слова You’ll never walk alone синьо-жовтими літерами.

Шахтар розпочав продаж унікальної форми – всі кошти передадуть на підтримку українців

Під час відеопрезентації гравці звернулись до спортивної спільноти. "Кожного тижня ми виходимо на поле і граємо у футбол. І це прекрасно. Це стосується нас, це об'єднує нас. Але у світі відбуваються речі, через які футбол здається неактуальним.

Боротьба. Вбивства. Люди втрачають своїх близьких. Беззмістовні війни по всьому світу. Щотижня ми співаємо "You'll never walk alone" ("Ти ніколи не будеш іти один" – прим.), і це не лише про футбол. Це про підтримку людей, які страждають. Це не лише боротьба один за одного на полі, це боротьба за мир", – йдеться у зверненні.

Зауважимо, нове екіпірування є лімітованим, його вже можна придбати у фан-шопах клубу. 10 євро з кожної проданої футболки будуть передані у фонд "Better world" на допомогу Україні.