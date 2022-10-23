"Я искренне верил, что Динамо воспользуется отсутствием бразильских легионеров Шахтера и будет лидировать на старте сезона. Однако начало сезона показало, что молодежь Шахтера сильнее динамовцев.

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"Горняки" прекрасно начали сезон как в Украине, так и на международной арене, неожиданно не проиграв Реалу и набрав пять очков в Лиге чемпионов. Теперь владелец донецкого клуба понял: не стоит тратить большие средства на дорогих легионеров, потому что качественный футбол могут показывать и молодые украинцы. Футболисты Шахтера – очень технические, физически сильные, они прессингуют соперников на чужой половине поля. К сожалению, игроки Динамо поражают лишь неудачами.

Я считаю, что Мирчу Луческу нужно увольнять из Динамо. Этим футболистам по силам играть по крайней мере не хуже Шахтера, но с этим тренером они не покажут игру такого уровня. Вряд ли Мирча Луческу сможет спасти ситуацию. Все, что нужно было сделать, он сделал в прошлые сезоны, выведя Динамо из кризиса даже без громких усилений. Далее командой должен руководить другой специалист, задачей которого будет догнать Шахтер в турнирной таблице", – цитирует Раца издание Експрес.

Напомним, в текущем сезоне Динамо под руководством Луческу проиграло все 4 матча в групповом этапе Лиги Европы, а в турнирной таблице УПЛ после 8-ми туров идет на восьмой строчке, имея в своем активе 9 очков (и 2 матча в запасе).

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