"Я щиро вірив, що Динамо скористається відсутністю бразильських легіонерів Шахтаря і лідируватиме на старті сезону. Проте початок сезону показав, що молодь Шахтаря сильніша за динамівців.

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"Гірники" чудово розпочали сезон як в Україні, так і на міжнародній арені, несподівано не програвши Реалу і набравши аж п’ять очок у Лізі чемпіонів. Тепер власник донецького клубу збагнув: не варто витрачати великі кошти на дорогих легіонерів, бо якісний футбол можуть показувати й молоді українці. Футболісти Шахтаря – дуже технічні, фізично сильні, вони пресингують суперників на чужій половині поля. На жаль, гравці Динамо наразі вражають лише невдачами.

Я вважаю, що Мірчу Луческу треба звільняти з Динамо. Цим футболістам до снаги грати принаймні не гірше за Шахтар, але з цим тренером вони не покажуть гру такого рівня. Навряд чи Мірча Луческу зможе врятувати ситуацію. Усе, що потрібно було зробити, він зробив у минулі сезони, вивівши Динамо з кризи навіть без гучних підсилень. Далі командою має керувати інший фахівець, завданням якого буде наздогнати Шахтар у турнірній таблиці", – цитує Раца видання Експрес.

Нагадаємо, у поточному сезоні Динамо під керівництвом Луческу програло всі 4 матчі у груповому етапі Ліги Європи, а в турнірній таблиці УПЛ після 8-ми турів йде на восьмій сходинці, маючи у своєму активі 9 очок (і 2 матчі в запасі).

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