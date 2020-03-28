"Эта ситуация напоминает мне Чернобыль", – Шевченко обратился к итальянцам относительно пандемии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил слова поддержки итальянцам в борьбе с коронавирусом.

"У меня все хорошо, я живу возле Лондона и замкнутый в доме в течение почти 10 дней. Единственное решение – уважать правила правительства, то есть оставаться дома и дать врачам возможность выполнять свою работу. Они герои нашего времени. Их нужно поблагодарить за все, что они делают.

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Я пережил момент, очень похожий на этот (трагедия на Чернобыльской АЭС – прим.). Тогда мне было девять лет.

Желаю здоровья всем итальянцам, я всегда рядом с вами. Мы должны жить с надеждой, что все станет лучше. Мы все вместе выберемся из этого", – цитирует Шевченко Sky Sport Italia.

Напомним, Италия больше всего пострадала из-за вируса из всех европейских стран. На сегодня там зафиксировано более 80 тысяч инфицированных, из которых около 10 тысяч смертельных случаев.

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