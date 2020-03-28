Три новичка стоят на пороге в сборную Украины – помощник Шевченко раскрыл имена

Итальянский специалист Андреа Малдера, который работает в тренерском штабе сборной Украины назвал имена потенциальных дебютантов национальной команды.

"У нас на пороге в национальную сборную много молодых игроков: Попов, Бондаренко, Супряга. Мы общаемся с Русланом Ротанем – Шевченко постоянно мониторит ситуацию в U-21. Надеюсь, несколько молодых игроков усилят основную команду", – сказал Малдера в эфире телеканала Футбол 1.

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Отметим, что Попов в текущем сезоне УПЛ сыграл 11 матчей за Динамо (1 гол), в активе Супряги 9 результативных ударов в 18 матчах за СК Днепр-1, а Бондаренко провел 3 матча за Шахтер.

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