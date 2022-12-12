"На бразильской земле поражение до сих пор причиняет очень сильную боль, мы были так близки, очень близки. К сожалению или к счастью, я до сих пор не научился проигрывать. Поражения делают меня сильнее, но они причиняют мне слишком много боли, и я до сих пор не привык к этому.

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В любом случае, мы должны двигаться дальше. Жизнь заставляет нас идти вперед, даже если это больно и эта рана долго не заживает, мы должны идти вперед. Еще раз хочу поблагодарить бразильский народ за поддержку, слышать от вас, что мы боролись, отдавали себя до конца, – помогает немного легче справиться с этой болью. Спасибо Катару за все. Чемпионат мира был прекрасен, и его должна была выиграть Бразилия, но по воле Божьей этого не произошло.

Мы много раз играли друг против друга. Вы, бывало, даже плохо обо мне отзывались. Но судьба такая забавная, не правда ли? Вас назначили тренером, а мне дали 10-й номер. Я узнал вас как тренера, но как человек вы гораздо лучше. Вы встретили меня и это то, что важно для меня. Я пишу это, чтобы откровенно поблагодарить вас за все, что вы нам дали, а этого было очень много. Вы всегда будете одним из лучших тренеров, которые у меня когда-то были или будут, я всегда буду поддерживать вас.

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У нас были прекрасные моменты, но также были и моменты, которые причинили нам большую боль, и этот вылет из чемпионата мира будет причинять нам боль еще долгое время. Вы заслужили этот кубок, мы все заслужили его за все, что мы сделали и отдали в попытках осуществить нашу величайшую мечту. Но бог не хотел, чтобы это произошло так. Нам нужно терпение. Спасибо вам, профессор Тите. Есть ваша фраза, которую я никогда не забуду, – быть сильным ментально", – написал Неймар на своей странице в Instagram.