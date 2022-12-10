После поражения хорватам в 1/4 финала Мундиаля попрощался Тиагу Силва, а теперь и 39-летний Дани Алвес. Похожее заявление сделал и Неймар, но слова 30-летней звезды ПСЖ можно списать на эмоции.

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"Этот чемпионат мира был моим последним, для меня пора это сказать. Но я не думаю, что то же касается Неймара. Он великолепен. Бразильскому футболу нужно, чтобы он продолжал", – цитирует Алвеса инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, у ветерана было мало игровой практики в Пумас, но он чудом попал в заявку и даже стал старейшим бразильцем в истории чемпионатов мира. Алвес остановился на отметке в 126 матчей и 8 голов за "селесао".

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