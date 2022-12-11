Сразу несколько игроков сборной Бразилии уже нашли преемника Тите на должность наставника "пентакампеонов".

Сразу целый ряд игроков сборной Бразилии, в частности Неймар, Дани Алвес, Тьягу Силва, Антони и Бруно Гимараес выступили за кандидатуру Фернандо Диниза на должность преемника Тите, сообщает Somosfanaticos.

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В этом году Неймар публично хвалил наставника Флуминенсе благодаря атакующему стилю команды и акценту на контроле мяча, что нравится вышеупомянутым игрокам. Также публично выступил по поводу назначения Диниза и легендарный Роналдо, которому нравится работа специалиста.

Отметим, что 48-летний Фернанду Диниз сейчас возглавляет бразильский Флуминенсе. Он за карьеру тренировал только в Бразилии, возглавляя такие клубы как Сантос, Сан-Паулу, Атлетико Паранаэнсе и Васку да Гама.

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