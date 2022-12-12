"На бразильській землі поразка досі завдає дуже сильного болю, ми були такі близькі, дуже близькі. На жаль чи на щастя, я досі не навчився програвати. Поразки роблять мене сильнішими, але вони завдають мені надто багато болю, і я досі не звик до цього.

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У будь-якому випадку, ми маємо рухатися далі. Життя змушує нас йти вперед, навіть якщо це боляче і ця рана довго не загоїться, ми повинні йти вперед. Ще раз хочу подякувати бразильському народу за підтримку, чути від вас, що ми боролися, віддавали себе до кінця, – допомагає трохи легше впоратися з цим болем. Дякую Катару за все. Чемпіонат світу був прекрасним, і його мала виграти Бразилія, але з волі Божої цього не сталося.

Ми багато разів грали один проти одного. Ви, бувало, навіть погано про мене відгукувалися. Але доля така кумедна, чи не так? Вас призначили тренером, а мені дали 10 номер. Я пізнав вас як тренера, але як людина ви набагато кращі. Ви зустріли мене і це те, що важливо для мене. Я пишу це, щоб відверто подякувати вам за все, що ви нам дали, а цього було дуже багато. Ви завжди будете одним з найкращих тренерів, які у мене колись були або будуть, я завжди підтримуватиму вас.

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У нас були чудові моменти, але також були й моменти, які завдали нам великого болю, і цей виліт з чемпіонату світу завдаватиме нам болю ще довгий час. Ви заслужили цей кубок, ми всі заслужили його за все, що ми зробили та віддали у спробах здійснити нашу найбільшу мрію. Але бог не хотів, щоб це сталося так. Нам потрібне терпіння. Дякую вам, професоре Тіте. Є ваша фраза, яку я ніколи не забуду, – бути сильним ментально", – написав Неймар на своїй сторінці в Instagram.