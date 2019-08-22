"Україна – не місце для матчів за життя": іспанські ЗМІ лякають Зорю історичним рекордом перед битвою з Еспаньйолом

Луганська Зоря вже сьогодні проведе перший поєдинок проти Еспаньйола в рамках плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Іспанська преса застерігає "папуг" від недооцінки суперника, але не сумнівається у тому, хто фаворит протистояння.

"Україна – не місце для матчів за життя"

Авторитетний AS, анонсуючи матч на Корнелья-Ель Прат, називає український клуб "останнім кордоном" на шляху Еспаньйола до групового етапу Ліги Європи. Мадридське видання застерігає "папуг" від недооцінки команди Скрипника, яка "перевершує за класом ісландський Стьярнан та швейцарський Люцерн" – двох попередніх суперників каталонців у кваліфікації другого за престижністю єврокубка.

Еспаньйол – Зоря: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

"Еспаньйолу залишилось подолати вирішальні 100 метрів на шляху до власної мрії. Луганська Зоря – друга команда української Прем'єр-ліги та регулярний учасник єврокубків останніх років. Порівняно з попередніми суперниками Гальєго та Ко, українці вже володіють необхідним досвідом для схожих протистоянь.

Немає жодного сумніву, що Еспаньйол повинен витерти з пам'яті нещодавнє фіаско проти Севільї у Ла Лізі та вирішити долю протистояння із Зорею вже сьогодні, на власному полі. Адже Україна – не найкраще місце для матчів за життя, а Зоря – небезпечна не лише на папері", – зазначає журналіст Альберто Мартінес.

"Зоря – це не Стьярнан з Люцерном. Українці вміють змагатись, про що свідчить їхня недавня перемога над Атлетіком з Більбао на Сан-Мамесі (0:1). Відтак, "папугам" доведеться продемонструвати свою найкращу версію з попередніх раундів, і навіть більше, щоб повернутись до групової стадії вперше за 12 років. Лише жахаючий Еспаньйол нинішнього зразка Ліги Європи буде спроможний забезпечити комфортну перевагу перед поїздкою в Україну", – йдеться у прев'ю гри.

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Прогнозуючи стартові склади команд, AS анонсує деякі кадрові пертурбації в оборонній лінії каталонської команди. Гальєго не може розраховувати на травмованого Педросу, тож з перших хвилин очікується поява Дідака, а також дебют Калеро, який прийшов з Вальядоліда за 8 млн євро. Крім цього, Еспаньйол начебто знову збирається робити ставку на атакувальне тріо Варгас-У Лей-Феррейра з екс-форвардом донецького Шахтаря у ролі "дев'ятки", хоча на графіці чомусь малюють молодого Кампусано замість сенсаційного китайця.

"Еспаньйол може повторити історичний рекорд"

Перед очним протистоянням іспанського та українського клубів AS відкопав цікавий статистичний факт, який додає ще більшої інтриги нашій парі. Виявляється, що Еспаньйол перебуває на відстані саме двох матчів від повторення історичного рекорду Аякса Луї ван Гаала з найтривалішою серією без поразок у єврокубках – 21 поєдинок. Феноменальний відрізок амстердамців (1994/96) вже 23 роки не може повторити жодна європейська команда, і ось найближче підібрались каталонці, яким спробує завадити Зоря. Щоб насолити "папугам" луганцям навіть не обов'язково проходити далі (хоча – це головне завдання) – вистачить бодай однієї перемоги з будь-яким рахунком.

Отже, Еспаньйол не програє у єврокубках з сезону 2006/07, коли каталонці з Ернесто Вальверде пробились до фіналу Ліги Європи та лише у серії пенальті склали зброю перед Севільєю. До цього не було поразок ані в кваліфікації (два матчі з Петржалкою), ані на груповому етапі, ані у плей-офф – 19 матчів загалом. Заради справедливості зазначимо, що після того розіграшу "папуги" не виступали у єврокубках 12 років, хоча це й не применшує їхніх заслуг. Сподіваємось, що феноменальній серії покладе край саме Зоря.

"Останній крок до європейської слави"

Настільки гучним заголовком заманює читачів рупор каталонської преси Mundo Deportido: "Папуги очікують на момент істини. Сьогодні вони розпочинають завершальні перегони на шляху до групи Ліги Європи та зроблять все можливе, щоб забезпечити собі хороший гандикап на Корнелья-Ель Прат. Підопічні Гальєго чудово усвідомлюють, що не варто відкладати справу у довгу шухляду, тим паче, коли матч-відповідь відбудеться в гостях".

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Анна Кордовілья, яка працювала над анонсом зустрічі, закликає Еспаньйол якомога швидше "замінити чіп" після стартової поразки у Прімері та зробити правильні висновки з помилок у матчі проти Севільї. "Команда Гальєго зобов'язана здобути комфортну перевагу над потенційно слабшим суперником (принаймні на папері) і не страждати в Україні через тиждень".

Якщо мадридські ЗМІ бачили у середині поля трикутник Рока-Дардер-Мелендо, то у Барселоні передбачають вихід зі старту супердосвідчених Ітурраспе та Гранеро. Натомість компанію Налдо в центрі оборони повинен скласти Бернардо, а не дебютант-Калеро, як наполягає столична преса.

"Перший раунд фіналу"

Другий за популярністю у Каталонії Diario SPORT зазначає, що сезон лише розпочався, а Еспаньйол вже готується до першого великого фіналу.

"Луганська Зоря – останній камінь на шляху до Ліги Європи, а разом з нею – престижу та пристойних заробітків. "Папуги" сподіваються, що фанати залишаться вірними команді попри поразку від Севільї, заповнять трибуни та допоможуть здобути комфортну перевагу перед вояжем в Україну. Господарі спробують забити швидкий гол, тож варто очікувати стартового штурму на ворота Зорі. Попри це команда Гальєго усвідомлює силу суперника, який має усі необхідні ресурси, щоб створити "папугам" значно більше проблем, ніж Стьярнан та Люцерн", – пише видання.

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