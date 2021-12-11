"Последние четыре года я отчаянно боролся, чтобы снова заниматься тем, что я люблю больше всего. Длительное лечение, тренировки, две операции... Однако я не выиграл это сражение", – цитирует Фабиано Globo.

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Кстати, в последний раз бразилец выходил на футбольное поле еще в ноябре 2017 года в составе Васко и Гама, который стал его последним клубом. Также Фабиано выступал за Ренн, Порту, Тяньцзинь, Сан-Паулу и Севилью. Именно с андалузцами Луис добился наибольшего успеха.

Также форвард провел 45 матчей за сборную Бразилии, забив 23 гола. Со своей национальной командой Фабиано стал победителем Копа Америка-2004 и выиграл Кубок конфедераций 2009-го.

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