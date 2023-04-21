Каталонцы в очередном туре Примеры разошлись миром с андалусийцами. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Аутсайдеры турнирной таблицы Ла Лиги – Эспаньол и Кадис – открывали 30-й тур чемпионата Испании. Алькарас мог выводить гостей вперед уже в начале матча, но пробил впритирку с правой стойкой.

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Гвардиола в середине тайма упустил стопроцентный момент, дважды не попав в ворота из выгодной позиции. Впоследствии своим шансом не воспользовались каталонцы, когда после навеса со штрафного Монтес головой направил сферу мимо левой стойки.

После перерыва Хоселу заставил болельщиков Эспаньола схватиться за голову, когда после удара головой из района одиннадцатиметровой отметки попал в правую стойку. В середине второй сорокапятиминутки форвард сборной Испании все-таки забил, но арбитр усмотрел офсайд и взятие ворот отменил. В конце встречи фортуна снова отвернулась от 33-летнего нападающего, когда он направил сферу в перекладину. Уже в добавленное время Альехо должен был вырывать победу для Кадиса, но умудрился не попасть в ворота.

Как следствие, ничья принесла Эспаньолу 28 очков и подняла на восемнадцатую строчку Примеры, Кадис с 32-мя пунктами четырнадцатый.

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