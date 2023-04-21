Каталонці у черговому турі Прімери розійшлись миром з андалусійцями. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Аутсайдери турнірної таблиці Ла Ліги – Еспаньйол та Кадіс – відкривали 30-й тур чемпіонату Іспанії. Алькарас міг виводити гостей вперед вже на початку матчу, але пробив впритул з правою стійкою.

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Гвардіола в середині тайму змарнував стовідсотковий момент, двічі не влучивши у ворота з вигідної позиції. Згодом своїм шансом не скористались каталонці, коли після навісу зі штрафного Монтес головою спрямував сферу повз ліву стійку.

По перерві Хоселу змусив вболівальників Еспаньйола схопитись за голову, коли після удару головоб з району одинадцятиметрової позначки поцілив у праву стійку. В середині другої сорокап'ятихвилинки форвард збірної Іспанії таки забив, але арбітр угледів офсайд і взяття воріт скасував. Наприкінці зустрічі фортуна знову відвернулась від 33-річного нападника, коли він спрямував сферу у поперечину. Вже у доданий час Альєхо мав виривати звитягу для Кадіса, але примудрився не влучити у ворота.

Як наслідок, нічия принесла Еспаньйолу 28 очок і підняла на вісімнадцяту сходинку Прімери, Кадіс з 32-ма пунктами чотирнадцятий.

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