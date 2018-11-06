Эспаньол победил Атлетик и поднялся на второе место

В матче 11 тура Ла Лиги Эспаньол переиграл Атлетик и вернулся на второе место в чемпионате.

Эспаньол постепенно начал забирать игру под свой контроль и под конец первого тайма использовал один из своих моментов. Вилла навесил с левого фланга на дальнюю штангу, а Иглесиас головой переправил мяч в ворота. Во втором тайме пошла уже равная игра, однако каталонцы довели матч до победы.



Благодаря этой победе Эспаньол набрал 21 очко и поднялся на 2-е место, Атлетик с 10-ю пунктами остался на 17-й позиции.

Чемпионат Испании 2018/19, 11 тур

Эспаньол – Атлетик – 1:0

Гол: Иглесиас, 41