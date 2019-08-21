Эспаньол – Заря: пресс-конференция Давида Гальего перед матчем квалификации Лиги Европы

Главный тренер испанского Эспаньола Давид Гальего поделился ожиданиями перед матчем плей-офф квалификации Лиги Европы против луганской Зари.

"Заря полна энтузиазма, но мы должны их в этом превзойти. У нашего соперника есть молодые игроки, которых арендовали в других сильных команд. К тому же они имеют опыт игры в отборочных матчах. Мы уважаем соперника и считаем, что он усложнит нам жизнь. Однако мы попытаемся навязать свою игру и пройти дальше.

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Поражения в национальных чемпионатах ничего не значат – это разные турниры. Мы добрались до этой стадии заслуженно. Нужно быть максимально сконцентрированными на завтрашнем матче – для Эспаньола он чрезвычайно важен. Мы 12 лет не играли в еврокубках.

Даже если мы завтра одержим очень хороший результат, ничего не решится. Это противостояние продлится 180 минут, и против нас будет играть сильная физически команда с талантливыми исполнителями. Будет очень сложно.

Заря уже играла 2 года назад в групповом раунде против Атлетика. То, что они преодолевают квалификацию, говорит об их уровне. Однако тогда у луганчан были совсем другие игроки, поэтому я не буду оценивать тогдашние выступления. Повторюсь, завтра нам будет сложно", – цитирует Гальего teleprensa.com.

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