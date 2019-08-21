Эспаньол – Заря: Скрипник взял на матч Лиги Европы 20 игроков, среди них дисквалифицированный Русин

Заря отправилась на матч с Эспаньолом / ФК Заря

Делегация Зари отправилась в Барселону на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы 2019/20. В списке – 20 игроков, 19 из которых имеют шанс выйти на поле.

В 9 часов утра чартерный рейс с делегацией Зари на борту вылетел в Барселону. Наставник луганчан Виктор Скрипник взял на матч против Эспаньола 20 исполнителей, сообщает официальный сайт Зари.

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В Испанию отправились следующие игроки: Никита Шевченко, Заури Махарадзе, Никола Василь, Леван Арвеладзе, Джоэль Абу Ханна, Филипп Будковский, Владислав Кабаев, Никита Каменюка, Богдан Леднев, Максим Лунев, Артем Громов, Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Александр Тымчик, Владислав Кочергин, Владлен Юрченко, Максим Белый, Дмитрий Хомченовский, Назарий Русин, Дмитрий Иванисеня.

Отметим, что Назарий Русин не поможет команде из-за удаления в матче против софийского ЦСКА.

В 19:00 по киевскому времени Виктор Скрипник и один из игроков Зари проведут пресс-конференцию, а в 19:30 начнется предматчевая тренировка.

Поединок Эспаньол – Заря начнется 22 августа в 22:00. Ответный матч пройдет в Запорожье 29 августа.

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