Эспаньол – Реал Мадрид: стартовые составы на матч Ла Лиги

Хуан Руби и Сантьяго Солари назвали стартовый состав на поединок чемпионата Испании между Эспаньолом и мадридским Реалом.

Матч 21-го тура Ла Лиги Эспаньол – Реал Мадрид начнется в 21:45. В случае победы или ничейного счета "королевский клуб" вернет себе третье место в турнирной таблице, в то время как каталонцы, обыграв Реал, поднимутся в верхнюю половину таблицы. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Футбол 24.

Эспаньол – Реал Мадрид: прямая трансляция

Стартовые составы:

Эспаньол: Д. Лопес – Х. Лопес, Мармоль, Эрмосо, Вила – А. Лопес, Рока, Дардер – Гарсия, Иглесиас, Баптистао

Запасные: Роберто, В. Санчес, Росалес, Мелендо, Пьятти, Гранеро, Кампузано

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон – Винисиус, Каземиро, Кроос, Модрич, Васкес – Бензема

Запасные: Зидан, Начо, Марсело, Бэйл, Льоренте, Иско, Себальос

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