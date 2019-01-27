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Эспаньол – Реал Мадрид: стартовые составы на матч Ла Лиги

27 января 21:06 79 Читати українською
Эспаньол – Реал Мадрид: стартовые составы на матч Ла Лиги
Эспаньол – Реал Мадрид: стартовые составы на матч Ла Лиги

Хуан Руби и Сантьяго Солари назвали стартовый состав на поединок чемпионата Испании между Эспаньолом и мадридским Реалом.

Матч 21-го тура Ла Лиги Эспаньол – Реал Мадрид начнется в 21:45. В случае победы или ничейного счета "королевский клуб" вернет себе третье место в турнирной таблице, в то время как каталонцы, обыграв Реал, поднимутся в верхнюю половину таблицы. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Футбол 24.

Эспаньол – Реал Мадрид: прямая трансляция

Стартовые составы:

Эспаньол: Д. Лопес – Х. Лопес, Мармоль, Эрмосо, Вила – А. Лопес, Рока, Дардер – Гарсия, Иглесиас, Баптистао

Запасные: Роберто, В. Санчес, Росалес, Мелендо, Пьятти, Гранеро, Кампузано

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон – Винисиус, Каземиро, Кроос, Модрич, Васкес – Бензема

Запасные: Зидан, Начо, Марсело, Бэйл, Льоренте, Иско, Себальос

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Эспаньол - Реал Мадрид: Воскресенье 27 января 2019

Эспаньол
Матч окончен
2 : 4
Реал Мадрид
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Теги
Испания Эспаньол Эспаньол Реал Мадрид Реал Мадрид Эспаньол - Реал Мадрид
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