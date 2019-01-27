Хуан Рубі та Сантьяго Соларі назвали стартовий склад на поєдинок чемпіонату Іспанії між Еспаньйолом та мадридським Реалом.

Матч 21-го туру Ла Ліги Еспаньйол – Реал Мадрид розпочнеться о 21:45. В разі перемоги або нічийного рахунку "королівський клуб" поверне собі третє місце в турнірній таблиці, в той час як каталонці, обігравши Реал, піднімуться у верхню половину таблиці. Текстову онлайн-трансляцію зустрічі проведе Футбол 24.

Еспаньйол – Реал Мадрид: пряма трансляція

Стартові склади:

Еспаньйол: Д. Лопес – Х. Лопес, Мармоль, Ермосо, Віла – А. Лопес, Рока, Дардер – Гарсія, Іглесіас, Баптістао

Запасні: Роберто, В. Санчес, Росалес, Мелендо, П'ятті, Гранеро, Кампузано

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Регілон – Вінісіус, Каземіро, Кроос, Модріч, Васкес – Бензема

Запасні: Зідан, Начо, Марсело, Бейл, Льоренте, Іско, Себальйос

Ель Класіко майбутнього: Лунін, де Йонг, Дембеле, Вінісіус й інші молоді зірки Реала та Барселони