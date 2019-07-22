Эсеола за 21 минуту на поле забил, ассистировал и заработал пенальти, чем помог Кайрату обыграть лидера чемпионата

Украинский нападающий Кайрата Адеринсола Эсеола снова отличился результативными действиями.

Чемпионат Казахстана, 19 тур

Тобол – Кайрат – 3:5

Голы: Зульпа, 14 Федин, 31 Себаи, 83 – Сейдахмет, 45, Эппель, 73, 79, Эсеола, 82, Исмалхан, 87 (п)

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Эсеола появился на поле на 69-й минуте, когда Кайрат уступал со счетом 1:2. Украинец сначала ассистировал Эппелю, который сравнял счет, потом забил сам. В конце матча Адеринсола еще и заработал пенальти, который реализовал Исмалхан, установил окончательный счет.

К слову, Эсеола забил уже 12 голов в нынешнем чемпионате и уверенно возглавляет список лучших бомбардиров первенства.

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После 19 туров Тобол набрал 39 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Казахстана, у Кайрата на 1 зачетный пункт меньше.

Результативные действия Эсеолы на видео, начиная с 6:00