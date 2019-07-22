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Есеола за 21 хвилину на полі забив, асистував і заробив пенальті, допомігши Кайрату обіграти лідера чемпіонату

20:10 692 Читать на русском
Есеола за 21 хвилину на полі забив, асистував і заробив пенальті, допомігши Кайрату обіграти лідера чемпіонату
Адерінсола Есеола / фото із соцмереж

Український нападник Кайрата Адерінсола Есеола знову відзначився результативними діями.

Чемпіонат Казахстану, 19 тур

Тобол – Кайрат – 3:5

Голи: Зульпа, 14, Федін, 31, Себаї, 83 – Сейдахмет, 45, Еппель, 73, 79, Есеола, 82, Ісмалхан, 87 (п)

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Есеола з'явився на полі на 69-й хвилині, коли Кайрат поступався з рахунком 1:2. Українець спочатку асистував Еппелю, який зрівняв рахунок, згодом забив сам. Наприкінці матчу Адерінсола ще й заробив пенальті, який реалізував Ісмалхан, встановив остаточний рахунок.

До слова, Есеола забив уже 12 голів у нинішньому чемпіонаті і впевнено очолює список найкращих бомбардирів першості.

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Після 19 турів Тобол набрав 39 очок і продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Казахстану, у Кайрата на 1 заліковий пункт менше.

Результативні дії Есеоли на відео, починаючи з 6:00

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