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Малиновский второй раз подряд отличился ассистом в товарищеском матче Аталанты

20:44 104 Читати українською
Малиновский второй раз подряд отличился ассистом в товарищеском матче Аталанты
Руслан Малиновский (слева) / Твиттер Аталанты

Украинский хавбек результативно начал свои выступления в составе бергамасков.

Межсезонье-2019, товарищеский матч

Аталанта – Ренате – 6:0

Голы: Муса, 1, 13, Гомес, 9, Колли, 56, 77, Муриель, 62

Аталанта разгромила соотечественников из Ренате, забив по три гола в каждом из таймов. Малиновский вышел на замену в перерыве и уже через десять минут отдал голевую передачу на Омара Колли, который забил четвертый мяч представителя Серии А.

"Малиновский станет открытием не только для Аталанты, но и для всей Серии А", – итальянский журналист

Напомним, несколькими днями ранее Малиновский отличился голом и ассистом в дебютном матче за Аталанту.

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Товарищеские матчи Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Украинцы за рубежом
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