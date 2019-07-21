Малиновский второй раз подряд отличился ассистом в товарищеском матче Аталанты

Украинский хавбек результативно начал свои выступления в составе бергамасков.

Межсезонье-2019, товарищеский матч

Аталанта – Ренате – 6:0

Голы: Муса, 1, 13, Гомес, 9, Колли, 56, 77, Муриель, 62

Аталанта разгромила соотечественников из Ренате, забив по три гола в каждом из таймов. Малиновский вышел на замену в перерыве и уже через десять минут отдал голевую передачу на Омара Колли, который забил четвертый мяч представителя Серии А.

"Малиновский станет открытием не только для Аталанты, но и для всей Серии А", – итальянский журналист

Напомним, несколькими днями ранее Малиновский отличился голом и ассистом в дебютном матче за Аталанту.