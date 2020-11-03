"Желто-черные" за 4 тура до завершения тамошней Премьер-лиги сумели прервать 6-летнюю гегемонию Астаны. Кайрат в третий раз в своей истории и впервые с 2004 года выиграл чемпионат Казахстана.

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Вместе с командой титул завоевал украинец Адеринсола Эсеола. Воспитанник киевского Динамо в нынешнем сезоне потерял лидирующие позиции в команде и отметился лишь двумя голами.

Добавим, что к триумфу команду привел белорусский специалист Алексей Шпилевский. Тренерскую лицензию он получал в Германии, где работал в системах Штутгарта и РБ Лейпциг. Первым самостоятельным опытом стала работа во главе Динамо Брест, которое он покинул осенью 2018-го.

Интересно, что на момент победы в чемпионате Казахстана Алексею Шпилевскому было всего 32 года. Для сравнения, главной звезде команды – Вагнеру Лаву – уже 36.

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