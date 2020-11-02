Форвард сборной Украины сделал хет-трик в матче 11-го тура лиги Жупиле против Васланд-Беверен (4:1). Теперь в активе Романа 45 голов за "буйволов". Он вошел в топ-5 бомбардиров Гента с 1980 года, сообщает ARAG KAAG.

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Отметим, что в пятерке, кроме Яремчука, есть еще один действующий футболист команды. Лоран Депуатр, который идет вторым, уже забил 48 голов. На вершине расположился Вискаал Эрик с вполне достижимыми 57 забитыми мячами.

Рейтинг бомбардиров Гента за последние 40 лет:

1. Вискаал Эрик (1990-1995) – 57 голов

2. Лоран Депуатр (2014-2016; 2019 -...) – 48

3. Эрвин Ванденберг (1990-1994) – 47

4. Александрос Какламанос (2000-2003) – 46

5. Роман Яремчук (2017 -...) – 45

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