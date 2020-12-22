Эсеола: Не могу назвать Мораеса украинцем – он ни слова на украинском не знает
Нападающий Кайрата Адеринсола Эсеола считает, что сейчас не заслуживает вызова в национальную команду.
"Лучший форвард Украины? Думаю, Яремчук. Именно как девятка, думаю, он самый сильный. Мораес? Не могу сказать, что он украинец. Он ни слова на украинском не знает.
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Считаю, что в этом году я не заслужил вызова в сборную Украины, но в прошлом году, я думаю, что заслужил хотя бы на вызов. Как мне все время говорят, что чемпионат Казахстана – несмотрибельный. И по нему нельзя делать выводы.
Отталкиваясь от слов главного тренера, он сказал, что футболист должен играть в топ-3, или в европейском чемпионате. Но я не могу критиковать тренеров, у них свое видение, может, не подхожу под схему", – рассказал 29-летний Эсеола в эфире Youtube-канала Отдушивдушу.
Напомним, Адеринсола Эсеола родился в Житомире. Находился в системе Динамо, выступал за Арсенал-Киев и Зирку. С лета 2018-го защищает цвета Кайрата.
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