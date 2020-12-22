Есеола: Не можу назвати Мораєса українцем – він жодного слова українською не знає
Нападник Кайрата Адерінсола Есеола вважає, що наразі не заслуговує виклику до табору національної команди.
"Найкращий форвард України? Думаю, Яремчук. Саме як дев'ятка, гадаю, він найсильніший. Мораєс? Не можу сказати, що він українець. Він жодного слова українською не знає.
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Вважаю, що цього року я не заслужив виклику в збірну України, але в минулому року, я гадаю, що заслужив хоча б на виклик. Як мені весь час говорять, що чемпіонат Казахстану – не той, який дивляться. І по ньому не можна робити якісь висновки.
Відштовхуючись від слів головного тренера, то він сказав, що футболіст повинен грати в топ-3, або в європейському чемпіонаті. Але я ж не можу критикувати тренерів, у них своє бачення, може, не підходжу під схему", – розповів 29-річний Есеола в ефірі Youtube-каналу Отдушивдушу.
Нагадаємо, Адерінсола Есеола народився у Житомирі. Перебував у системі Динамо, виступав за Арсенал-Київ та Зірку. З літа 2018-го захищає кольори Кайрата.
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