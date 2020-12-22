"Найкращий форвард України? Думаю, Яремчук. Саме як дев'ятка, гадаю, він найсильніший. Мораєс? Не можу сказати, що він українець. Він жодного слова українською не знає.

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Вважаю, що цього року я не заслужив виклику в збірну України, але в минулому року, я гадаю, що заслужив хоча б на виклик. Як мені весь час говорять, що чемпіонат Казахстану – не той, який дивляться. І по ньому не можна робити якісь висновки.

Відштовхуючись від слів головного тренера, то він сказав, що футболіст повинен грати в топ-3, або в європейському чемпіонаті. Але я ж не можу критикувати тренерів, у них своє бачення, може, не підходжу під схему", – розповів 29-річний Есеола в ефірі Youtube-каналу Отдушивдушу.

Нагадаємо, Адерінсола Есеола народився у Житомирі. Перебував у системі Динамо, виступав за Арсенал-Київ та Зірку. З літа 2018-го захищає кольори Кайрата.

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