Ювентус и Наполи хотят видеть в своем составе 24-летнего украинского универсала, который потерял место в составе Манчестер Сити.

Как известно, в текущем сезоне Александр Зинченко тотально потерял доверие Хосепа Гвардиолы. Украинец лишь однажды вышел на поле в матче АПЛ, отыграв 12 минут. Недавно появилась информация, что "горожане" не будуть препятствовать, если 24-летний хавбек решит сменить клубную прописку.

Зинченко может уйти из Манчестер Сити – Гвардиола говорил с украинцем, которого хотят клубы из России и топ-чемпионатов

Сообщалось, что в услугах Саши заинтересованы клубы из Англии, Италии, Испании, Германии и России. Теперь же стало известно, что одними из претендентов на Зинченко являются итальянские гранды – Ювентус и Наполи, информирует Calciomercato со ссылкой на Daily Express.

Других деталей – в частности, суммы потенциального трансфера и поступления конкретных предложений по полузащитнику сборной Украины источник пока не сообщает.

Напомним, контракт Зинченко с "горожанами" рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает украинца в 20 млн евро.

Зінченко має нову проблему, Гвардіола конфузиться з Ман Сіті – як головний фаворит АПЛ переживає небачений провал