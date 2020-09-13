Эсеола издевательским голом принес победу Кайрату в компенсированное время
Форвард Кайрата Адеринсола Эсеола стал главным героем матча 8-го тура чемпионата Казахстана. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Чемпионат Казахстана 2020/21, 8-й тур
Кайрат – Кайсар – 2:1
Голы: Абикен, 72, Эсеола, 90+2 – Лобжанидзе, 44
Кайсар в первом тайме сумел вперед в счете благодаря голу Лобжанидзе. Кайрат во второй половине сумел выровнять положение усилиями Абикена. Эсеола появился на поле перед голом Кайрата и стал героем поединка. Уже в компенсированное время украинец получил мяч в штрафной, посадил на пятую точку защитника и покатил сферу мимо вратаря.
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Эта победа помогла Кайрату продолжить победную серию до 5 матчей в чемпионате Казахстана – клуб из Алматы в активе 21 пункт после 8 туров.