Чемпионат Казахстана 2020/21, 8-й тур

Кайрат – Кайсар – 2:1

Голы: Абикен, 72, Эсеола, 90+2 – Лобжанидзе, 44

Кайсар в первом тайме сумел вперед в счете благодаря голу Лобжанидзе. Кайрат во второй половине сумел выровнять положение усилиями Абикена. Эсеола появился на поле перед голом Кайрата и стал героем поединка. Уже в компенсированное время украинец получил мяч в штрафной, посадил на пятую точку защитника и покатил сферу мимо вратаря.

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Эта победа помогла Кайрату продолжить победную серию до 5 матчей в чемпионате Казахстана – клуб из Алматы в активе 21 пункт после 8 туров.