Есеола знущальним голом приніс перемогу Кайрату в компенсований час
Форвард Кайрата Адерінсола Есеола став головним героєм матчу 8-го туру чемпіонату Казахстану. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".
Чемпіонат Казахстану 2020/21, 8-й тур
Кайрат – Кайсар – 2:1
Голи: Абікен, 72, Есеола, 90+2 – Лобжанідзе, 44
Кайсар в першому таймі зумів вийти вперед у рахунку завдяки голу Лобжанідзе. Кайрат у другій половині зумів вирівняти становище зусиллями Абікена. Есеола з'явився на полі перед голом Кайрата і став героєм поєдинку. Вже у компенсований час українець отримав м'яч у штрафному, посадив на п'яту точку захисника та покотив сферу повз воротаря.
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Ця перемога допомогла Кайрату продовжити переможну серію до 5 матчів у чемпіонаті Казахстану – клуб з Алмати має в активі 21 пункт після 8 турів.