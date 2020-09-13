Форвард Кайрата Адерінсола Есеола став головним героєм матчу 8-го туру чемпіонату Казахстану. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Казахстану 2020/21, 8-й тур

Кайрат – Кайсар – 2:1

Голи: Абікен, 72, Есеола, 90+2 – Лобжанідзе, 44

Кайсар в першому таймі зумів вийти вперед у рахунку завдяки голу Лобжанідзе. Кайрат у другій половині зумів вирівняти становище зусиллями Абікена. Есеола з'явився на полі перед голом Кайрата і став героєм поєдинку. Вже у компенсований час українець отримав м'яч у штрафному, посадив на п'яту точку захисника та покотив сферу повз воротаря.

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Ця перемога допомогла Кайрату продовжити переможну серію до 5 матчів у чемпіонаті Казахстану – клуб з Алмати має в активі 21 пункт після 8 турів.