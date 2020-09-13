Андерлехт с Богданом Михайличенко в составе переиграл Серкль Брюгге в рамках 5-го-тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2020/21, 5-й тур

Андерлехт – Серкль Брюгге – 2:0

Голы: Нмеча, 36 (пен.), Мурильо, 68

В первом тайме Андерлехт захватил инициативу, но открыл счет в матче ближе к перерыву – воспитанник Манчестер Сити Лукас Нмеча реализовал пенальти. Столичный клуб и во втором тайме атаковал более уверенно – попытки Серкль Брюгге были слишком неточными (аж 1 удар в створ из 8 общих).

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Андерлехт удвоил свое преимущество на 68 минуте после неожиданного розыгрыша штрафного – Мурильо получил разрезную передачу и легко переиграл голкипера. Отметим, что Михайличенко провел на поле полный матч. Однако, украинец запомнился благодаря курьезному эпизоду: его одноклубник Доку начал забегать в штрафную соперника, где налетел на Богдана. К счастью, эпизод завершился без травм.

Таки образом, Андерлехт набрал 9 очков после двух подряд ничьих и расположился на 5 месте, а Серкль Брюгге с 6 пунктами остался девятым.

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