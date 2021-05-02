Профессиональная футбольная лига Казахстана опубликовала на официальном сайте символическую сборную игровой недели, в которую вошли сразу два представителя Украины. Команда была составлена на основе данных InStat.

Кравец вышел на замену и через минуту забил автогол, который стал началом краха для его команды

Защитник Каспия Тарас Бондаренко получил за свои действия, которые не дали возможности отличиться атакующим игрокам Тобола, 290 баллов. Форвард Кайрата Адеринсола Эсеола забил в ворота Ордабасы, за что ему поставили оценку 253.

Заметим, что в сезоне 2021 Бондаренко сыграл 8 полных матчей, в которых пока не отмечался результативными действиями. В активе Эсеолы лишь 203 минуты в 9 встречах и 2 гола.

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