Професіональна футбольна ліга Казахстану оприлюднила на офіційному сайті символічну збірну ігрового тижня, у яку увійшли одразу два представники України. Команда була складена на основі даних InStat.

Кравець вийшов на заміну і через хвилину забив автогол, який став початком краху для його команди

Захисник Каспія Тарас Бондаренко отримав за свої дії, які не дозволили відзначитись атакувальним гравцям Тобола, 290 балів. Форварда Кайрата Адерінсола Есеола забив у ворота Ордабаси, за що йому поставили оцінку 253.

Зауважимо, у сезоні-2021 Бондаренко відіграв 8 повних поєдинків, у яких поки не відзначався результативними діями. В активі Есеоли лише 203 хвилин у 9 зустрічах та 2 голи.

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