Польша, 28 тур

Лех – Сталь Мелец – 1:2

Голы: Пухач, 80 – Кравец, 89 (авт), Де Амо, 90+7

Украинский защитник не может похвастаться регулярной игровой практикой, но после такого перфоманса рискует еще больше потерять доверие тренера.

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Против Стали Кравец появился на поле при счете 1:0 в пользу своей команды, но уже через минуту отправил мяч в собственные ворота после розыгрыша аута. VAR звал главного рефери пересмотреть повтор, но арбитр своего решения не изменил. Уже в компенсированное время после очередного вбрасывания аута в стиле Рори Делапа хозяева пропустили во второй раз и уступили.

Благодаря этой победе Сталь Малец набрала 27 очков, но так и не смогла покинуть предпоследнее место в таблице. Лех расположился на 10-й строчке.

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