Эсбьерг с Яковенко уступил Копенгагену

В матче 27-го тура чемпионата Дании Эсбьерг проиграл Копенгагену.

Чемпионат Дании, 27-й тур

Копенгаген – Эсбьерг – 1:0

Гол: Дамари, 39

Удаление: Винд, 41 (К)

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Копенгаген принимал Эсбьерг в рамках 27-го тура чемпионата Дании. Хозяева открыли счет в конце первого тайма, а через несколько минут остались в меньшинстве.

Игроки Эсбьерга пробовали воспользоваться численным преимуществом, но тщетно.

В составе гостей в стартовом составе вышел украинский форвард Юрий Яковенко, однако результативными действиями игрок не отметился. Нападающего заменили на 70-й минуте.

Копенгаген возглавляет турнирную таблицу чемпионата Дании, Эсбьерг – 5-й.

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