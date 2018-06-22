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Йерро возглавил сборную Испании

13 июня 15:15 837 Читати українською
Йерро возглавил сборную Испании
Йерро возглавил сборную Испании

Бывший капитан Реала Фернандо Йерро официально назначен на пост главного тренера сборной Испании после увольнения Хулена Лопетеги.

Ранее Йерро был спортивным директором Королевской федерации футбола Испании. Сегодня, 13 июня, именно Фернандо провел тренировку сборной.

Тренерского опыта у Йерро немного: работал ассистентом Карло Анчелотти в родном Мадриде, а затем попробовал себя год в Овьедо.

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Напомним, Лопетеги был уволен за день до начала чемпионата мира 2018 года из-за своего назначения на пост главного тренера Реала.

В Королевской федерации футбола Испании восприняли эту новость, как предательство интересов национальной команды, которая всего за два дня стартует на Мундиале матчем против Португалии.

Напомним, на ЧМ-2018 Испания сыграет в одной группе с Португалией, Марокко и Ираном.

Теги
Главное ЧМ 2018 Фернандо Йерро Фернандо Йерро Испания Испания Федерация футбола Испании
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