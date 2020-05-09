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Эррера спрогнозировал, когда Мбаппе получит "Золотой мяч"

10:57 17 Читати українською
Эррера спрогнозировал, когда Мбаппе получит "Золотой мяч"
Эррера и Мбаппе / AFP

Полузащитник французского Пари Сен-Жермен Андер Эррера оценил перспективы своего одноклубника Килиана Мбаппе в обозримом будущем получить "Золотой мяч".

"Иногда на тренировках кажется, что мы дети на фоне Мбаппе. Он оставляет тебя далеко позади, когда набирает скорость. Такое ощущение, что мы дети, а он Усэйн Болт!

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В футболе есть много быстрых игроков, но Килиан еще и имеет время на остановку, прицеливание и точный удар. Я думаю, что он станет одним из претендентов на "Золотой мяч" или даже получит его до 2025 года", – цитирует хавбека ESPN.

Отметим, что в нынешнем сезоне Килиан Мбаппе провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и отдал 17 результативных передач. В 2019-м он занял 6-е место в опросе France Football на лучшего игрока планеты.

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Теги
Андер Эррера Андер Эррера ПСЖ ПСЖ Франция Золотой мяч Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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