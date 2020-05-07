Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции

Нападающий ПСЖ стал лучшим бомбардиром Лиги 1 сезона 2019/20. Он опередил Виссама Бен-Йеддера из Монако благодаря дополнительным показателям.

Килиан Мбаппе – лучший бомбардир Лиги 1, которая было досрочно завершена из-за пандемии коронавируса. 21-летний нападающий парижан забил 18 голов в 20 матчах. Столько же у форварда Монако Виссама Бен-Йеддера, но 29-летнему французу понадобилось 26 поединков. Кроме того, Мбаппе все свои голы забил с игры, а нападающий монегасков трижды реализовал пенальти.

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Именно поэтому, согласно регламенту LFP, форвард действующих чемпионов Франции признан лучшим бомбардиром Лиги 1 в завершившемся сезоне, сообщает L'Equipe.

В прошлом чемпионат Килиан забил 33 гола в 29 матчах Лиги 1 и тоже стал лучшим снайпером первенства. К слову, на Мбаппе активно претендует мадридский Реал. Его контракт с ПСЖ истекает летом 2022 года.

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