Еррера спрогнозував, коли Мбаппе отримає "Золотий м'яч"

Півзахисник французького Парі Сен-Жермен Андер Еррера оцінив перспективи свого одноклубника Кіліана Мбаппе отримати "Золотий м'яч" у найближчому майбутньому.

"Іноді на тренуваннях здається, що ми діти на фоні Мбаппе. Він залишає тебе далеко позаду, коли набирає швидкість. Таке відчуття, що ми діти, а він Усейн Болт!

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У футболі є багато швидких гравців, але Кіліан ще й має час на зупинку, прицілювання і точний удар. Я думаю, що він стане одним із претендентів на "Золотий м'яч" чи навіть здобуде його до 2025 року", – цитує хавбека ESPN.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Кіліан Мбаппе провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 30 м'ячів і віддав 17 результативних передач. У 2019-му він посів 6-те місце в опитуванні France Football на найкращого гравця планети.

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