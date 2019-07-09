Эррера рассказал, почему покинул Манчестер Юнайтед

Новичок ПСЖ Андер Эррера признался, что Манчестер Юнайтед поздно предложил ему продлить контракт.

"Я не люблю оглядываться назад, но у нас были разногласия по поводу клубного проекта и моей роли в нем. Я был счастлив в Манчестер Юнайтед и за многое благодарен клубу, болельщикам и Сульшеру.

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Сульшер сделал много для того, чтобы я остался, но договориться не получилось. Они поздно предложили новый контракт, к тому моменту я уже решил играть в Париже", – цитирует Эрреру The Telegraph.

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Отметим, что в составе Манчестер Юнайтед Эррера провел 189 матчей, забил 20 голов и отдал 27 голевых передач.