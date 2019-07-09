toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Эррера рассказал, почему покинул Манчестер Юнайтед

9 июля 22:43 83 Читати українською
Эррера рассказал, почему покинул Манчестер Юнайтед
Андер Эррера / ПСЖ

Новичок ПСЖ Андер Эррера признался, что Манчестер Юнайтед поздно предложил ему продлить контракт.

"Я не люблю оглядываться назад, но у нас были разногласия по поводу клубного проекта и моей роли в нем. Я был счастлив в Манчестер Юнайтед и за многое благодарен клубу, болельщикам и Сульшеру.

Андер Эррера: ПСЖ – крупнейший французский клуб, чувствую себя везунчиком

Сульшер сделал много для того, чтобы я остался, но договориться не получилось. Они поздно предложили новый контракт, к тому моменту я уже решил играть в Париже", – цитирует Эрреру The Telegraph.

ПСЖ объявил о подписании Андера Эрреры

Отметим, что в составе Манчестер Юнайтед Эррера провел 189 матчей, забил 20 голов и отдал 27 голевых передач.

blog_ava
Коноплянка больше не интересует Фенербахче, – турецкий журналист
9 июля
896
Теги
Трансферы ПСЖ ПСЖ ПСЖ Франция Андер Эррера Андер Эррера Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Манчестер Юнайтед
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
50
мин
Женесс
18:55
Тобол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук