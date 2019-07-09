Еррера розповів, чому покинув Манчестер Юнайтед

Новачок ПСЖ Андер Еррера зізнався, що Манчестер Юнайтед пізно запропонував йому продовжити контракт.

"Я не люблю озиратися назад, але у нас були розбіжності щодо клубного проекту і моєї ролі в ньому. Я був щасливий в Манчестер Юнайтед і багато за що вдячний клубу, уболівальникам і Сульшеру.

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Сульшер зробив багато для того, щоб я залишився, але домовитися не вийшло. Вони пізно запропонували новий контракт, до того моменту я вже вирішив грати в Парижі", – цитує Ерреру The Telegraph.

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Зазначимо, що у складі Манчестер Юнайтед Андер Еррера провів 189 матчів, забив 20 голів і віддав 27 гольових передач.