Эротическая пауза: топ-30 фото жарких леди, которые будут стимулировать Роналду, Месси и двух звезд сборной Украины

"Футбол 24" зажигает мужские сердца.
Любовь к футболу способна преодолеть любые препятствия – даже страшную пандемию. Набрала обороты немецкая Бундеслига, возобновились чемпионаты Португалии, Сербии, Австрии, Греции, Венгрии, Чехии, Украины и др. На подходе главные топы – Ла Лига (11 июня), АПЛ (17 июня) и Серия А (20 июня).
Тем временем Twitter-акаунт FutbolBabes традиционно собрал жаркие фотографии очаровательных фанаток клубов и национальных сборных со всего мира. Нашлось место даже для двух профессиональных футболисток из Мексики.
Любуемся и мечтаем. О футболе, конечно же :)
1. Боруссия (Дортмунд, Германия)
2. Пари Сен-Жермен (Париж, Франция)
3. Манчестер Юнайтед (Англия)
4. Барселона (Испания)
5-6. Реал (Мадрид, Испания)
7. Бешикташ (Стамбул, Турция)
8. Хуарес (Сьюдад-Хуарес, Мексика)
9-11. Бавария (Мюнхен, Германия)
12. Лацио (Рим, Италия)
13. Арсенал (Лондон, Англия)
14. Сборная Испании
15. Флуминенсе (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
16. Аякс (Амстердам, Голландия)
17. Сборная Аргентини
18. Милан (Италия)
19. Бенфика (Лиссабон, Португалия)
20. Манчестер Сити (Англия)
21-22. Интер (Милан, Италия)
23. Крузейро (Белу-Оризонти, Бразилия)
24-25. Ювентус (Турин, Италия)
26. Чивас (Гвадалахара, Мексика)
27-30. Ливерпуль (Англия)
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