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Эротическая пауза: топ-30 фото жарких леди, которые будут стимулировать Роналду, Месси и двух звезд сборной Украины

22:00 254 Читати українською
Эротическая пауза: топ-30 фото жарких леди, которые будут стимулировать Роналду, Месси и двух звезд сборной Украины
Ради Аякса готовы на все / Futbol Babes
Олег Бабий Олег Бабий

"Футбол 24" зажигает мужские сердца.

Любовь к футболу способна преодолеть любые препятствия – даже страшную пандемию. Набрала обороты немецкая Бундеслига, возобновились чемпионаты Португалии, Сербии, Австрии, Греции, Венгрии, Чехии, Украины и др. На подходе главные топы – Ла Лига (11 июня), АПЛ (17 июня) и Серия А (20 июня).

Тем временем Twitter-акаунт FutbolBabes традиционно собрал жаркие фотографии очаровательных фанаток клубов и национальных сборных со всего мира. Нашлось место даже для двух профессиональных футболисток из Мексики.

Любуемся и мечтаем. О футболе, конечно же :)

1. Боруссия (Дортмунд, Германия)

борусія

2. Пари Сен-Жермен (Париж, Франция)

псж

3. Манчестер Юнайтед (Англия)

мю

4. Барселона (Испания)

барселона

5-6. Реал (Мадрид, Испания)

реал

реал

7. Бешикташ (Стамбул, Турция)

бешикташ

8. Хуарес (Сьюдад-Хуарес, Мексика)

хуарес

9-11. Бавария (Мюнхен, Германия)

баварія

баварія

баварія

12. Лацио (Рим, Италия)

лаціо

13. Арсенал (Лондон, Англия)

арсенал

14. Сборная Испании

іспанія

15. Флуминенсе (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

флуміненсе

16. Аякс (Амстердам, Голландия)

аякс

17. Сборная Аргентини

аргентина

18. Милан (Италия)

мілан

19. Бенфика (Лиссабон, Португалия)

бенфіка

20. Манчестер Сити (Англия)

ман сіті

21-22. Интер (Милан, Италия)

інтер

інтер

23. Крузейро (Белу-Оризонти, Бразилия)

крузейро

24-25. Ювентус (Турин, Италия)

ювентус

ювентус

26. Чивас (Гвадалахара, Мексика)

чівас

27-30. Ливерпуль (Англия)

ліверпуль

ліверпуль

ліверпуль

ліверпуль

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Эротическая пауза: топ-30 фото соблазнительных барышень, которые скучают по Ярмоленко, Лунину, Месси и Роналду

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