Эротическая пауза: топ-30 фото жарких леди, которые будут стимулировать Роналду, Месси и двух звезд сборной Украины

Ради Аякса готовы на все / Futbol Babes

"Футбол 24" зажигает мужские сердца.

Любовь к футболу способна преодолеть любые препятствия – даже страшную пандемию. Набрала обороты немецкая Бундеслига, возобновились чемпионаты Португалии, Сербии, Австрии, Греции, Венгрии, Чехии, Украины и др. На подходе главные топы – Ла Лига (11 июня), АПЛ (17 июня) и Серия А (20 июня).

Тем временем Twitter-акаунт FutbolBabes традиционно собрал жаркие фотографии очаровательных фанаток клубов и национальных сборных со всего мира. Нашлось место даже для двух профессиональных футболисток из Мексики.

Любуемся и мечтаем. О футболе, конечно же :)

1. Боруссия (Дортмунд, Германия)

2. Пари Сен-Жермен (Париж, Франция)

3. Манчестер Юнайтед (Англия)

4. Барселона (Испания)

5-6. Реал (Мадрид, Испания)

7. Бешикташ (Стамбул, Турция)

8. Хуарес (Сьюдад-Хуарес, Мексика)

9-11. Бавария (Мюнхен, Германия)

12. Лацио (Рим, Италия)

13. Арсенал (Лондон, Англия)

14. Сборная Испании

15. Флуминенсе (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

16. Аякс (Амстердам, Голландия)

17. Сборная Аргентини

18. Милан (Италия)

19. Бенфика (Лиссабон, Португалия)

20. Манчестер Сити (Англия)

21-22. Интер (Милан, Италия)

23. Крузейро (Белу-Оризонти, Бразилия)

24-25. Ювентус (Турин, Италия)

26. Чивас (Гвадалахара, Мексика)

27-30. Ливерпуль (Англия)

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