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Малиновский не смог реализовать пенальти в матче с Миланом – видео промаха украинца

24 июля 23:26 - Читати українською
Малиновский не смог реализовать пенальти в матче с Миланом – видео промаха украинца
Руслан Малиновский / Getty Images

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский упустил прекрасную возможность отличиться голом в матче 36 тура Серии А против Милана.

14’ Хакан Чалханоглу
 
Дуван Сапата 34’
14’ Хакан Чалханоглу
34’ Дуван Сапата

Украинец на 26 минуте не реализовал пенальти, который сам заработал.

Удар Малиновского с "точки" вышел крайне неудачным – голкипер Милана Доннарумма остался по центру и парировал выстрел. Таким образом, Руслан впервые не реализовал пенальти в составе Аталанты.

Напомним, игрок сборной Украины в текущем сезоне провел 40 поединков во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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