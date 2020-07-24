Малиновский не смог реализовать пенальти в матче с Миланом – видео промаха украинца

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский упустил прекрасную возможность отличиться голом в матче 36 тура Серии А против Милана.

Украинец на 26 минуте не реализовал пенальти, который сам заработал.

Удар Малиновского с "точки" вышел крайне неудачным – голкипер Милана Доннарумма остался по центру и парировал выстрел. Таким образом, Руслан впервые не реализовал пенальти в составе Аталанты.

Напомним, игрок сборной Украины в текущем сезоне провел 40 поединков во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

Милан – Аталанта: Малиновский возвращается на матч лидеров Серии А 2020 против Ибрагимовича – онлайн-трансляция