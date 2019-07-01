Эрнандес и еще 2 новичка Баварии определились с номерами

Новички мюнхенской Баварии Бенжамен Павар, Лукас Эрнандес и Янн-Фите Арп выбрали себе игровые номера в составе новой команды.

Трое новобранцев "ротен" определились с номерами, сообщает официальный твиттер Баварии.

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Так, в сезоне 2019/20 экс-защитник Штутгарта Бенжамен Павар будет играть под 5-м номером, бывший левый защитник мадридского Атлетико Лукас Эрнандес – под 21-м, а перспективный форвард Янн-Фите Арп – под 15-м.

К слову, новый сезон в немецкой Бундеслиге стартует 16 августа. Бавария в статусе действующего чемпиона в этот день примет на Альянц-Арене берлинскую Герту.