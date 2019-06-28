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Бундеслига объявила календарь на сезон 2019/20: Бавария стартует матчем с Гертой, восточногерманское дерби в Лейпциге

17:19 19 Читати українською
Бундеслига объявила календарь на сезон 2019/20: Бавария стартует матчем с Гертой, восточногерманское дерби в Лейпциге
Бавария – действующий чемпион Германии / Reuters

Немецкий футбольный союз обнародовал календарь соревнований на новый сезон местной Бундеслиги.

Новый сезон в высшем немецком дивизионе стартует 16 августа, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

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В премьерном поединке действующий чемпион Бавария примет берлинскую Герту. Зато центральный матч тура состоится в Менхенгладбахе, где местная Боруссия примет Шальке. Новичок первенства берлинский Унион сыграет на выезде против еще одного представителя восточногерманских земель – РБ Лейпциг.

Легендарное дерби Der Klassiker между Баварией и дортмундской Боруссией состоится в 11-м туре (8-10 ноября) на Альянц-Арене. Премьерное в элите противостояния столичных Герты и Униона состоится неделей ранее, за несколько дней до 30-й годовщины падения Берлинской стены.

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Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Герта Герта Германия Бундеслига РБ Лейпциг РБ Лейпциг Унион Берлин Унион Берлин
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