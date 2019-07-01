Ернандес та ще 2 новачки Баварії визначилися із номерами

Новачки мюнхенської Баварії Бенжамен Павар, Лукас Ернандес і Ян-Фіте Арп обрали собі ігрові номери у складі нової команди.

Троє новобранців "ротен" визначилися з номерами, повідомляє офіційний твіттер Баварії.

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Так, у сезоні 2019/20 екс-оборонець Штутгарта Бенжамен Павар гратиме під 5-м номером, колишній лівий захисник мадридського Атлетіко Лукас Ернандес – під 21-м, а перспективний форвард Ян-Фіте Арп – під 15-м.

До слова, новий сезон у німецькій Бундеслізі стартує 16 серпня. Баварія у статусі чинного чемпіона у цей день прийме на Альянц-Арені берлінську Герту.