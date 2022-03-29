Сборная Дании в товарищеском матче разгромила Сербию. Счет и обзор поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Дания – Сербия – 3:0

Голы: Меле, 15, Линдстрем, 52, Эриксен, 57

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Отчетный поединок имел очень символическое значение. Кристиан Эриксен вернулся на Паркен Стэдиум. Именно на этом стадионе произошла трагедия во время матча Евро-2020 против Финляндии, когда датчанин пережил клиническую смерть.

Сегодня Эриксен вывел свою национальную команду на поле в статусе капитана. Дания без труда разгромила Сербию, а Эриксен эффектным голом поставил точку.