Эриксен забил роскошный гол за сборную – возвращение на стадион, где датчанин пережил клиническую смерть
21:36 - Читати українською
Сборная Дании в товарищеском матче разгромила Сербию. Счет и обзор поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Товарищеский матч
Дания – Сербия – 3:0
Голы: Меле, 15, Линдстрем, 52, Эриксен, 57
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Отчетный поединок имел очень символическое значение. Кристиан Эриксен вернулся на Паркен Стэдиум. Именно на этом стадионе произошла трагедия во время матча Евро-2020 против Финляндии, когда датчанин пережил клиническую смерть.
Сегодня Эриксен вывел свою национальную команду на поле в статусе капитана. Дания без труда разгромила Сербию, а Эриксен эффектным голом поставил точку.
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