Квалификацию на ЧМ-2022 в Азии можно считать оконченной. Осталось сыграть несколько матчей, не имеющих никакого турнирного значения.

ЧМ-2022, Азия. Квалификация, 10 тур.

ОАЭ – Южная Корея – 1:0

Гол: Сухаил, 54

Иран – Ливан – 2:0

Голы: Азмун, 35 – Джаханбахш, 72

Сирия – Ирак – 1:1

Голы: Аль Дали, 3 – Хуссейе, 31

Япония – Вьетнам – 1:1

Голы: Йосида, 55 – Нгуен Танх, 19

Единственный поединок группы В интересен в контексте Японии, которая рискует потерять первое место, расписав ничью с последней командой в таблице. В конце концов, "самураи" еще раньше одержали путевку в Катар. Интрига сохранялась в группе А, где на пропуск в плей-офф претендовали две команды. Ираку нужно было исключительно выигрывать, но он сыграл вничью с Сирией.

ЧМ-2022: список участников финальной части

В итоге путевка досталась ОАЭ, сенсационно обыгравшим Южную Корею, для которой это первое поражение в отборе. Более того, это первая победа эмиратов с этим соперником в официальном матче. Да и в спаррингах Южная Корея проигрывала ОАЭ еще в далеком 2006 году. Заметим, что ассист на исторический победный гол отдал подопечный Сергея Реброва в Аль-Айне Мансур Аббас.

Таким образом, известно окончательное распределение ключевых мест в азиатском отборе. Иран, Южная Корея, Саудовская Аравия и Япония квалифицировались на ЧМ-2022. Австралия и ОАЭ 7 июня сыграют в полуфинале плей-офф, победитель пары встретится с пятой командой отбора в Южной Америке.