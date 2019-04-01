Эриксен установил впечатляющее достижение по результативности в истории АПЛ – хавбек повторил рекорд Бекхэма

Хавбек Тоттенхэма Кристиан Эриксен вписал свое имя в историю АПЛ.

Кристиан Эриксен отметился ассистом в поединке против Ливерпуля (1:2). Хотя эта результативная передача и не принесла Тоттенхэму очков, но в истории АПЛ она имеет большое значение.

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27-летний датчанин стал вторым игроком в истории АПЛ, который совершает 10 и более ассистов в течение 4-х сезонов подряд, сообщает OptaJoe.

Ранее такой отметки достигал легенда английского футбола Дэвид Бекхэм.

В текущем сезоне Эриксен провел 28 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 10-ю ассистами.

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