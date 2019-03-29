toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Тоттенхэм нашел замену Эриксену

09:08 60 Читати українською
Тоттенхэм нашел замену Эриксену
Кристиан Эриксен / Reuters

Полузащитник Аякса Хаким Зиеш может заменить Кристиана Эриксена в Тоттенхэме.

Тоттенхэм рассматривает вариант с трансфером Хакима Зиеша из Аякса. С помощью марокканца лондонский клуб надеется заменить Кристиана Эриксена, который летом, скорее всего, покинет команду, сообщает The Guardian.

Тоттенхэм назвал новую цену на Эриксена, которая может сделать его самым дорогим игроком мира

26-летний Зиеш в текущем сезоне провел за амстердамский клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 16 голевых передач.

Аякс рискует потерять пол состава: кто разворовывает главную сенсацию Лиги чемпионов

Теги
Англия Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Тоттенхэм Тоттенхэм Аякс Аякс Хаким Зиеш Хаким Зиеш
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
42
мин
Хоффенхайм
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук