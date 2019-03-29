Тоттенхэм нашел замену Эриксену

Полузащитник Аякса Хаким Зиеш может заменить Кристиана Эриксена в Тоттенхэме.

Тоттенхэм рассматривает вариант с трансфером Хакима Зиеша из Аякса. С помощью марокканца лондонский клуб надеется заменить Кристиана Эриксена, который летом, скорее всего, покинет команду, сообщает The Guardian.

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26-летний Зиеш в текущем сезоне провел за амстердамский клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 16 голевых передач.

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