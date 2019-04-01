Еріксен встановив вражаюче досягнення за результативністю в історії АПЛ – хавбек повторив рекорд Бекхема

Хавбек Тоттенхема Крістіан Еріксен вписав своє ім'я в історію АПЛ.

Крістіан Еріксен відзначився асистом у поєдинку проти Ліверпуля (1:2). Хоча ця результативна передача не принесла Тоттенхему очок, але в історії АПЛ вона має вагоме значення.

Тоттенхем знайшов заміну Еріксену

27-річний данець став другим гравцем в історії АПЛ, який здійснює 10 і більше асистів протягом 4-х сезонів поспіль, повідомляє OptaJoe.

Раніше таке досягення підкорювалось легенді англійського футболу Девіду Бекхему.

В поточному сезоні Еріксен провів 28 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 10-ма асистами.

Ліверпуль – Тоттенхем: Робертсон і ТАА вивели Клоппа на вершину АПЛ, Салах героєм завершив невдалий матч