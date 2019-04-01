toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ РОМА - НАПОЛІ

Еріксен встановив вражаюче досягнення за результативністю в історії АПЛ – хавбек повторив рекорд Бекхема

06:00 360 Читать на русском
Еріксен встановив вражаюче досягнення за результативністю в історії АПЛ – хавбек повторив рекорд Бекхема
Крістіан Еріксен / Фото Football365

Хавбек Тоттенхема Крістіан Еріксен вписав своє ім'я в історію АПЛ.

16’ Роберто Фірміно
90’ Тобі Алдервейрелд
 
Лукас Моура 70’

Крістіан Еріксен відзначився асистом у поєдинку проти Ліверпуля (1:2). Хоча ця результативна передача не принесла Тоттенхему очок, але в історії АПЛ вона має вагоме значення.

Тоттенхем знайшов заміну Еріксену

27-річний данець став другим гравцем в історії АПЛ, який здійснює 10 і більше асистів протягом 4-х сезонів поспіль, повідомляє OptaJoe.

Раніше таке досягення підкорювалось легенді англійського футболу Девіду Бекхему.

В поточному сезоні Еріксен провів 28 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та 10-ма асистами.

Ліверпуль – Тоттенхем: Робертсон і ТАА вивели Клоппа на вершину АПЛ, Салах героєм завершив невдалий матч

Теги
Англія Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Девід Бекхем Девід Бекхем Тоттенхем Тоттенхем Рекорди Ліверпуль - Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
40
хв
Арсенал
22:00
Ньюкасл
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук