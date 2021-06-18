Операция по установке кардиостимулятора завершилась успешно. 29-летний полузащитник уже сегодня может быть выписан из больницы, информирует La Gazzetta dello Sport.

"Вот дерьмо, мне всего 29 лет": какими были первые слова Эриксена после остановки сердца на поле

Новый "аксессуар" убережет Эриксена от повторной остановки сердца, однако создает определенные препятствия для карьеры. В Италии людям с вживленным кардиостимулятором запрещено заниматься профессиональным спортом. Жесткие столкновения могут привести к повреждению устройства и повторной остановке сердца.

Контракт Эриксена принадлежит именно итальянской команде – Интеру. Если датчанин решится вернуться на поле, то придется искать варианты за пределами "сапога". Впрочем, этот вопрос будет неактуальным еще как минимум несколько месяцев, которые нужны для реабилитации.

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